FOTO Takto by malo vyzerať dokonalé ľudské telo: Ani nechcite vedieť, ako vzniklo

LONDÝN - So šokujúcim výtvorom prišla profesorka anatómie Alice Robertsová. Vytvorila prototyp ľudského tela, a to na základe najčastejších sťažností ľudí na fungovanie organizmu. Časti tela, na ktoré ľudia najviac frflú, potom nahradila zvieracími. Jej model je síce pozoruhodný, ale takto by asi nikto z nás vyzerať nechcel.

Časté sťažnosti na fungovanie ľudského tela nakopli v hlave Robertsovej nápad vytvoriť jeho dokonalý model. Zohľadnila fakt, že ľudí najčastejšie trápia problémy s chrbticou, vadí im, že postupne strácajú zrak, sluch a ženy navyše poukazujú aj na utrpenie a bolesti pri pôrodoch. "Nečudujme sa, že pôrody sú bolestivé. Ľudská panva sa vývojom zmenšila, tým sa líšime od našich predkov. A tiež sme na rozdiel od nich začali používať pri chôdzi iba nohy. Preto nám to chrbtica po štyridsiatke pekne spočíta," vysvetľuje lekár Bruce Latimer. Na druhej strane ale máme podľa odborníkov väčšie mozgy než naši bratranci z primátov, a to by nás malo tešiť.

Anatomical oddity - join me on Wednesday evening, @BBCFOUR as I attempt to design the #perfectbody! pic.twitter.com/cAWRFU47eO — Prof Alice Roberts (@theAliceRoberts) 10. júna 2018

Ak sa však pozriete na prototyp ľudského tela, ktorý do televíznej relácie BBC "Can Science Make Me Perfect?" dotiahla Robertsová, tak určite zabudnete na všetky vaše telesné nedostatky a bolesti. "Inšpirovala ma pozornosť psov, ostražitosť mačiek, pohyblivosť rýb, vznešenosť labutí a srdce šimpanzov," hodnotí výsledok svojej práce profesorka.

Jej model má výkonnejšie srdce s viacerými tepnami, efektívnejšie pľúca, oči bez viditeľných škvŕn, veľké uši zachytávajúce viac zvukov, výkonnejšie dolné končatiny a pokožku, ktorá blokuje škodlivé ultrafialové lúče. Alice priznala, že na prototype sa páči iba vak, ktorý odpozerala od klokanov. "Mám za sebou dva pôrody. Tak sa tomu nečudujte," okomentovala svoj nápad, ktorý by ženy ušetril od pôrodných bolestí.