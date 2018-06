FOTO Génius, ktorý sa zavieral do detskej izby: Keby som bol normálny, na nič by som neprišiel

Kariéru matematika na takmer 30 rokov výrazne skomplikovala duševná choroba - paranoidná schizofrénia. Nash mal pri sebe blízkych, rodinu a priateľov, ktorí mu pomohli prekonať ťažké dlhé obdobie, keď hrozilo, že stratí aj strechu nad hlavou. "Keby som myslel normálne, na nič by som neprišiel. Einstein tiež nebol normálny, Newton bol ťažký neurotik," vravieval Nash.

John Forbes Nash sa narodil 13. júna 1928 v mestečku Bluefield v Západnej Virgínii. Už ako dieťa prejavoval veľký záujem o vedu, fascinovala ho matematika. Samotársky chlapec veľa času strávil čítaním a experimentovaním, zavretý vo svojej izbe, z ktorej si urobil provizórne laboratórium. Doktorát získal vo veku 22 rokov na Princetonskej univerzite. Venoval sa teórii hier. Pedagogickej práci sa začal venovať na Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT, Cambdridge, USA). Neskôr sa spoznal s Aliciou Lopez-Harrison de Lardé, svojou neskoršou manželkou. Kvôli ochoreniu bol hospitalizovaný v liečebni.

Od konca 80. rokov 20. storočia sa jeho zdravotný stav zlepšoval, Nash začal komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty s matematikmi. Odborná verejnosť tak dostala možnosť zistiť, že legendárny John Nash neprestal vedecky pracovať a jeho nová práca má význam a hodnotu. Táto skupina matematikov ho potom navrhla komisii Švédskej národnej banky, ktorá udeľuje Nobelovu cenu, za kandidáta v oblasti ekonómie.

Návrat génia sa konal v 90. rokoch minulého storočia. Nashovi sa podarilo zvládnuť prejavy duševnej choroby. Stále sa zaoberal zaujímavými špekuláciami v pokročilej teórii hier. Ešte predtým dokázal platnosť tzv. Nashovej teórie vnorenia, dôležitého výsledku v diferenciálnej geometrii o mnohotvárnosti. Počas svojho života vydal matematik 23 vedeckých prác.

Jeho príbeh sa stal námetom pre román Sylvie Nasarovej A Beautiful Mind: The Life of Mathematical Genius and Nobel Laureate John Nash (Čistá myseľ: Život matematického génia a laureáta Nobelovej ceny Johna Nasha, 1998). Autentickým životným príbehom matematika bol inšpirovaný aj oscarový film s rovnomenným názvom A Beautiful Mind (Čistá duša,2001). Snímku režíroval Ron Howard a do hlavnej úlohy obsadil herca Russella Crowa. Film ukázal, aká je nepatrná hranica medzi genialitou a duševnou poruchou. Nash nesúhlasil so všetkým, čo vo filme odznelo.

"Film Čistá duša zo mňa robí kritika Adama Smitha (v 18. storočí stál pri zrode modernej ekonómie), tým som nikdy nebol. Radšej by som bol, keby ma snímka vykresľovala ako Smithovho stúpenca, - to bolo oveľa bližšie ku skutočnosti," tvrdil vedec. Napriek tomu sa snímka zaradila medzi 100 najlepších životopisných filmov vôbec - 100 Greatest Biography Movies.

S manželkou Aliciou v roku 2002 Zdroj: TASR/AP/Laura Rauch

Matematik a ekonóm tragicky zahynul pri automobilovej nehode aj s manželkou Aliciou 23. mája 2015 v Monroe Township (New Jersey). Manželský pár sa práve vracal z letiska potom, čo si Nash v nórskom Osle prevzal významné matematické ocenenie Abel.