Dvojicu načapal, ako súloží na hrobe: Po zverejnení VIDEA vyšla najavo ďalšia šokujúca vec

Keď Scott Elwood počas venčenia svojho psa okolo pol ôsmej večer prechádzal okolo kostola Najsvätejšej Trojice v meste Shaw, neveril vlastným očiam. Na jednom z hrobov sa sexuálnym radovánkam oddávala rozvášnená dvojica, ktorá sa vôbec nezaoberala vhodnosťou miesta a už vôbec jej nevadilo, že je biely deň a môžu ich vidieť okoloidúci ľudia. Šokovaný mladík neváhal, vytiahol mobil a všetko nakrútil. Ešte predtým, ako zavolal políciu, párik upozornil na to, že na sex si nevybrali ani vhodné miesto a ani čas.

Zábery ženy ležiacej na náhrobnom kameni s nohami vo vzduchu, na ktorej leží jej partner, vzápätí skončili na internete, kde vzbudili vlnu pobúrenia. Neskôr sa prevalilo, že onou ženou je matka sedemmesačného syna a sexuálnym partnerom na videu nie je otec jej dieťaťa, s ktorým žije. Prezradila to matka 34-ročnej nevernice, ktorá tvrdí, že svojho súčasného partnera podviedla s tým bývalým.

A kým hlavnej hrdinke nie je veľmi do reči a funkcie jej hovorkyne sa zhostila matka, rozvášnený milenec reční až príliš. Skontaktoval sa s autorom videa a odporučil mu, aby sa nestaral do cudzích záležitostí. "Bolo to hrozné a neúctivé. A ten idiot mi ešte povedal, aby som aj ja z času na čas zariskoval a vyskúšal to tak, aby ma niekto prichytil," krúti hlavou Scott. Polícia už preveruje všetky skutočnosti a prípad vyšetruje.