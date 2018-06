Majiteľ obchodu má najvtipnejšie otváracie hodiny na svete: Za jeho vysvetlenie sa naňho ani nedá hnevať

TORONTO - Istý muž z Toronta vlastní obchod so športovými potrebami. Keďže sa mu však viacero zákazníkov sťažovalo, že na jeho dverách chýba informácia o otváracích hodinách, rozhodol sa týmto žiadostiam vyhovieť. Urobil to však po svojom a zapojil do toho úprimnosť a kus humoru. Veď si prečítajte, čo uvideli jeho zákazníci na dverách. Garantujeme, že takéto otváracie hodiny ste ešte nevideli.