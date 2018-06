Tu by ste chceli pracovať aj vy: 15 miest, kde majú zamestnanci skvelé platy, no pracujú menej

BRATISLAVA - Chceli by ste pracovať menej, no mať popritom skvelý plat? Nie je to utópia. Z prieskumu Deutsche Bank totiž vyplynulo, že mestá, v ktorých sa dá pracovať menej a zarábať viac, naozaj existujú. V spomínanom prieskume sa do úvahy bral počet dní dovolenky za rok, počet odpracovaných hodín za rok a priemerný plat v danom meste. Z toho vznikol rebríček miest, ktoré sú rajom pre pracujúcich ľudí. Pozrite sa, kde sa zamestnancom pracuje najlepšie.