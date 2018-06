FOTO Manželke dal ultimátum: Buď ja, alebo psy! Žena si vybrala a teraz nemôže byť šťastnejšia

BARNHAM - Istá Angličanka si po dlhoročnom manželstve poriadne upratala vo svojom živote. Po tom, ako jej dal manžel ultimátum, možno pochopil, že to radšej nemal robiť, lebo o ňu definitívne prišiel. Ona totiž uprednostnila život so svojimi štvornohými miláčikmi pred spolužitím s ním.

Liz Haslamová už odmalička milovala psy, jej mama bola chovateľka a otec zas vlastnil obchod s potrebami pre chovateľov. "Vždy ma práca so psami priťahovala a môjmu manželovi to náhle začalo prekážať," približuje svoj život. Hovorí, že najväčší problém nastal po tom, ako sa pred siedmimi rokmi presťahovali do farmárskeho domu a ona si otvorila chovateľskú stanicu. Mike, s ktorým žila 25 rokov, jej jedného dňa povedal, že buď pôjde on, alebo psy. Liz si vybrala psy. Manžel sa teda zbalil a odišiel.

Zdroj: Facebook

Odvtedy vraj svojho muža nevidela. Je možné, že cestuje, pretože vždy po niečom takom túžil. Haslamová teraz trávi celé dni starostlivosťou o svojich štvornohých miláčikov a vôbec neľutuje, že ju Mike opustil. "Som síce celý deň na nohách, nemám si kedy zobrať dovolenku, ale aj tak som šťastná," hovorí.

Zdroj: Facebook

Voči Lizinej práci namietal aj jej jediný syn, ale aj tomu vysvetlila, že už je dospelý a mal by sa začať starať sám o seba starať a nie riadiť život svojej mame. Po založení útulku a záchrannej siete Bedsforbullies (Beds For Bullies) sa zanietená chovateľka špecializuje na plemeno bulteriéra.

Zdroj: Facebook

Zdroj: Facebook

Po odchode manžela si kúpila aj papagája a ako sa zdá, jej srdce je naozaj veľké, pretože podporuje jedného bezdomovca. A to všetko napriek tomu, že rieši nové problémy s majiteľom pozemku, ktorý jej vypovedal zmluvu a momentálne hľadá pre svoje podnikanie nové priestory. "Dala som domov toľkým opusteným a zraneným psom a teraz budem možno sama bez domova. Ale aj tak nič neľutujem," uzavrela Haslamová.