BRATISLAVA - Odhaliť psychopata je väčšinou veľmi náročné. Nie sú to karikatúry ako Jack Rozparovač či postavy z filmov a kníh. Psychopati sa často javia normálne, nenápadne. Aj preto je ťažké ich identifikovať. Ak by ste chceli diagnostikovať psychopata, je to človek, ktorý je výrazne zameraný sám na seba a vie skvelo manipulovať s ľuďmi.