Prichádza čas letných brigád: Toto sú najlepšie spôsoby, ako si môžu študenti zarobiť

Využite svoje jazykové vedomosti a schopnosti

Ak ovládate anglický, nemecký, španielsky či akýkoľvek jazyk, využite to vo svoj prospech. Môžete doučovať deti. Nezaberie to ani príliš veľa času a každé euro navyše poteší. Doučovanie ale určite privátajú aj dospelí alebo iní študenti, stačí sa len popýtať vo svojom okolí, prípadne uverejniť inzerát na sociálnych sieťach, resp. v okolí vášho bydliska. Samozrejme, doučovať nemusíte len cudzie jazyky, ale akékoľvek predmety, v ktorých vynikáte. Využite svoje vedomosti nadobudnuté štúdiom a zarobte na tom.

Zdroj: Getty Images

Nepotrebné veci patria do bazáru

V rámci veľkého jarného upratovania ste v domácnosti určite našli veľa zbytočností, ktoré už nepotrebujete a chcete sa ich zbaviť. Hodiť ich do odpadkového koša je škoda, pretože sa mnohé z nich dajú ešte speňažiť. Je predsa vysoká pravdepodobnosť, že to, čo nepotrebujete vy, potrebuje niekto iný. Nemusíte si pýtať desiatky eur, čím lacnejšie vec ponúknete, tým viac záujemcov o ňu bude stáť a je takmer isté, že ju aj úspešne predáte. Od bytových doplnkov cez oblečenie, detské hračky, knihy, čokoľvek vám napadne! Dnes sa dá predať všetko a aj to je jedna z možností, ako prispieť do dovolenkového rozpočtu.

Zdroj: Getty Images

Prejdite sa po okolí

Zájdite do podnikov, reštaurácií či obchodov vo vašom okolí a popýtajte sa, či nepotrebujú výpomoc. Leto je čas, kedy si aj zamestnanci v práci berú dovolenky, preto sa vedúcim zíde každá ruka. Aj keby ste denne odrobili len niekoľko hodín, je to stále lepšie, ako váľať sa doma úplne zadarmo. Pripravte sa však aj na to, že nie vždy bude pracovná ponuka lákavá, mnohokrát sa ocitnete na pozícii upratovača alebo pomocníka v kuchyni a denne sa čo-to nachodíte. Niekde však začať musíte a časom sa predsa môžete presunúť na lepšie platené miesto. Dôležité je chcieť, pretože kto chce, ten si nájde spôsob. Opýtajte sa napríklad aj svojich známych, možno o niečom vedia. Komunikujte s ľuďmi. Letná sezóna ponúka i mnoho sezónnych prác, ako napríklad predavač zmrzliny, zberač ovocia a podobne.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Opatrovanie detí je stále "in"

S príchodom letných prázdnin majú mnohí pracujúci rodičia hlavu v smútku, pretože nemajú svoje ratolesti kde nechať. To je šanca pre vás, pátrajte, kto vo vašom okolí potrebuje opatrovateľku. Veľa rodičov je ochotných zaplatiť pekné peniaze, predovšetkým pokiaľ ide o večerné stráženie. Zamestnať malé dieťa je síce niekedy fuška, ale možno to vo vás prebudí dušu dieťaťa a uvidíte, že je to skutočne zábava. Keď bude vonku pekné počasie, môžete chodiť na prechádzky, v daždi zas deťom môžete doma čítať knižky alebo s nimi pozerať rozprávky. To isté platí prakticky aj pre zvieratá. V čase dovoleniek mnoho rodín nevie, čo so svojím domácim miláčikom. Nie všade ho totiž môžu vziať so sebou, a tak častokrát improvizujú, čo nie je pre zviera vždy najšťastnejšia cesta. Preto môžete ponúknuť aj starostlivosť o domáce zvieratko, prípadne aspoň jeho venčenie.

Zdroj: Getty Images

Vyrobte si sami

Momentálne je v móde trend "vyrob si sám". Je oveľa hodnotnejšie vedieť, že máte na sebe originálny šperk, než po ulici stretávať kvantá žien s rovnakými náušnicami. Ak ste duchom kreatívni, skúste niečo vyrobiť vlastnými rukami. Nemusia to byť len šperky, obľúbené sú aj doplnky do bytov a domov, ako napríklad vankúše, vázy. Nie je potrebné míňať ďalšie financie na materiál, pouvažujte, čo máte voľne dostupné vo svojom okolí. Ak máte staré kusy oblečenia, môžete z nich vytvárať rôzne brošne či kabelky. Na internete je množstvo návodov, ako na to. Každý jeden výrobok bude originálny a určite sa nájde niekto, koho zaujme a kúpi si ho.