Partia Britov sa chcela ísť do Prahy rozlúčiť so slobodou: Dopadlo to katastrofálne

BRISTOL - Vyše 140 cestujúcich muselo poriadne zúriť po tom, ako bol minulý týždeň zrušený ich let z anglického Bristolu do Prahy. Nemohli však za to žiadne technické problémy ani zlé počasie, ale skupina Britov, ktorí sa nevedeli vpratať do kože. Lietadlo si pomýlili s barom a narobili tam taký bordel, že následne nemohli vzlietnuť.

Let spoločnosti easyJet, ktorý bol naplánovaný na minulý piatok večer, najprv odložili o dve hodiny, no nakoniec ho museli zrušiť úplne. Postarala sa o to partia kamarátov, ktorí mali nasmerované do Prahy, aby sa tu jeden z nich rozlúčil so slobodou. Palubu si pomýlili s krčmou piatej cenovej, hlasno nadávali, nechali za sebou neporiadok a dokonca sa vymočili na zem.

Absolute nightmare start to my weekend sampling beers in Prague with @aylwardam as my @easyJet plane hasn't moved for 2 hours. They've been kicking a stag do off for pretty much the whole time. Arrggghhh — Richard Bellis (@richardtbellis) 1. júna 2018

"Močili na podlahu na toalete, čo spôsobilo, že moč pretiekol zospodu von a dostal sa až medzi ľudí. Keď ich letuška upozornila, aby sa začali slušne správať, pretože inak lietadlo nebude môcť vzlietnuť, strašne jej vynadali," opísal incident jeden z pasažierov. Zďaleka však nebol jediný, kto sa sťažoval na neukáznenú partiu.

It’s always a pain in the arse flying with drunken idiots especially when you have kids with you. Learn to control your drinking and show some respect to cabin crew and other passengers. — Gunner (@bromley_gunner) 4. júna 2018

Následne boli k lietadlu privolaní policajti, ktorí jedného z mladíkov, 32-ročného budúceho ženícha Nathana Reesa, zatkli a obvinili z porušovania verejného poriadku. Ostatní cestujúci boli na výtržníkov poriadne nahnevaní, pretože kvôli nim odleteli do Prahy o niekoľko hodín neskôr, čo mnohým z nich skomplikovalo ich ďalšie plány. Nathan si ale kritiku nezobral k srdcu a tvrdí, že aerolinky urobili z komára somára. "Úplne mi zničili rozlúčku so slobodou a výlet ďalším desiatkam ľudí. Už podnikám právne kroky," povyhrážal sa Nathan na Twitteri.