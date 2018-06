VIDEO Peugeot zrámoval troch študentov na priechode: Záver, aký nikto nečakal!

MOSKVA - Traja mladíci z Ruska ušli hrobárovi z lopaty. Dramatické video zachytáva, ako do nich na priechode pre chodcov vrazí auto. To ich následne odhodí až na neďaleký chodník, kde dvoch mladíkov krátko po tvrdom pristátí na zem prejde auto.

Trojica kamarátov zrážku prežila, no všetci utrpeli zlomeniny a dvaja z nich dokonca zranenia hlavy. Modrý Peugeot 307, ktorý do nich vrazil, šoférovala žena z Moskvy, ktorá po incidente vystúpila z auta von. Pri pohľade na mladíkov, ktorí ležali nehybne na zemi, bola v značnom šoku. Hneď k nim pribehli okoloidúci ľudia, aby im poskytli prvú pomoc.

Podľa očitého svedka nehodu spôsobilo to, že vodička išla na červenú a v značnej rýchlosti vrazila do bieleho renaultu, ktorý šiel v protismere a odbočoval doľava. Potom narazila do chlapcov stojacich pred priechodom. "Pri pohľade na to, ako mladíci dopadli na zem, je zázrak, že prežili," skonštatoval policajný zdroj. "Auto do nás vrazilo a odhodilo nás aspoň o päť metrov ďalej. Ale prežili sme," opísal nehodu Denis, jeden z účastníkov nehody.

Študenti utrpeli početné zlomeniny tvárí a rúk, jeden z nich má zlomené koleno či dokonca aj prsty. Aj keď vodička z auta po incidente vystúpila, polícia ju zatiaľ neidentifikovala.