Prinavráťte vašej spálni harmóniu: Inšpirujte sa týmito tipmi

BRATISLAVA - Spálňa by mala byť miestom, ktoré je čisté. Nejde však o čistotu len v hygienickom zmysle, skôr o rozhodovanie, čo by v nej malo ostať a čo nie. Ideálny scenár je v nej mať okrem postele čo najmenej vecí, zvyšok poschovávaný v skriniach a mať na nočnom stolíku poriadok. Nejde totiž len o dĺžku spánku a pohodlie vlastnej postele, ale tiež o to, ako sa v spálni cítite. Aj to vplýva na to, či ste cez deň čerství, alebo vás zmáha únava. Na čo treba teda myslieť pri udržiavaní harmonickej spálne?