VIDEO Diváci nedýchali od strachu: Muž predviedol číslo na hranici života a smrti

LONDÝN - Diváci britskej talentovej šou neverili vlastným očiam. Jeden zo súťažiacich im predviedol vystúpenie ako z desivého hororu. Na celé dve minúty sa zatvoril do boxu plného vody a takmer sa v ňom utopil.

Matt Johnson posadil počas kastingu relácie Britain's Got Talent na zadky divákov aj porotu. Hlavu mu uzamkli do nádrže plnej vody a ruky zas do reťazí. Mnohí dychtivo sledovali, či tento pokus prežije. Práve keď stopky odbili dve minúty, mužovi sa podarilo sklenený box otvoriť. Číslo sa podarilo.

Podľa Matta je pri takýchto vystúpeniach najdôležitejšie zachovať pokoj. "V sekunde, keď začnete panikáriť, niet cesty späť a máte po chlebe," povedal eskapológ, čiže špecialista na úniky.