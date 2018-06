Veľká ŠTATISTIKA výskytu rakoviny vo svete: Toto ľudí zabíja najviac

WASHINGTON - Výskyt onkologických ochorení vo svete je čoraz častejší. Vedci z Washingtonskej univerzity skúmali, v ktorých krajinách sa rakovina objavuje najčastejšie a výsledky svojej štúdie následne zverejnili v časopise JAMA Oncology. Pri niektorých typoch rakoviny sa síce podarilo znížiť úmrtnosť, no na druhej strane zas pribúdajú nové typy.

Štúdia Globálnej záťaže chorôb (GBD) analyzovala úroveň výskytu 29 druhov rakoviny v 195 krajinách. Zo smutnej štatistiky vyplýva, že v roku 2016 bolo celosvetovo zaznamenaných 17,2 milióna prípadov rakoviny a tomuto ochoreniu podľahlo 8,9 milióna pacientov, čo je až o 28 percent viac, ako v roku 2006. Rakovina pľúc, čriev a prsníka sú jej najčastejšími formami, najviac pacientov zomiera na onkologické ochorenia pľúc, čriev a žalúdka. Rakovina prsníka je najväčším zabijakom žien, muži zas najčastejšie podľahnú rakovine pľúc.

Počet ochorení zapríčinených nesprávnym životným štýlom (napr. fajčenie, nezdravá strava) je na vzostupe, a to napriek tomu, že práve v týchto oblastiach bolo vykonaných najviac preventívnych opatrení. "Prevencia najmä v oblasti rakoviny pľúc, kože a hrubého čreva bola naozaj značná. Ale vzhľadom na narastajúci počet ochorení súvisiacich s nesprávnym životným štýlom je potrebné naďalej zvyšovať prevenciu poukazujúcu na škodlivosť tabaku a rozšíriť kampane na podporu zdravia aj v oblasti výživy," povedala lekárka Christina Fitzmauriceová.

Najvyšší počet nových prípadov rakoviny na 100-tisíc obyvateľov za rok 2016

1. Austrália

2. Nový Zéland

3. USA

Najnižší počet nových prípadov rakoviny na 100-tisíc obyvateľov za rok 2016

1. Sýria

2. Bhután

3. Alžírsko

Výskumný tím analyzoval krajiny aj pomocou sociodemografického indexu (SDI), čiže zohľadnil to, ako rozvinuté boli jednotlivé štáty. Napríklad tie s vysokým SDI majú vysokú úroveň príjmu a vzdelania a nízku pôrodnosť, zatiaľ čo krajiny s nízkym SDI majú nízke príjmy a úroveň vzdelania, ale vysokú pôrodnosť. Štúdia zistila, že na rakovinu zomiera viac ľudí v krajinách s vysokým SDI, ale najrýchlejší nárast ochorenia za posledných desať rokov bol zaznamenaný v krajinách so stredným SDI, ktoré nie sú veľmi chudobné, ale ani bohaté. Mimochodom, rakovinou prsníka trpí v najrozvinutejších štátoch každá desiata žena, zatiaľ čo v menej rozvinutých je to iba každá päťdesiata. Počet žien trpiacich rakovinou krčka maternice je krajinách s nízkym SDI takmer štvornásobne vyšší ako v rozvinutých krajinách.

Najväčší počet úmrtí na rakovinu na 100-tisíc obyvateľov v roku 2016

1. Mongolsko

2. Zimbabwe

3. Dominika

Najmenší počet úmrtí na rakovinu na 100-tisíc obyvateľov v roku 2016

1. Sýria

2. Alžírsko

3. Omán

"Zabezpečenie univerzálneho prístupu k zdravotnej starostlivosti je nevyhnutným predpokladom včasného zistenia ochorenia a jeho následnej liečby. Zlepšenie prístupu k pokročilým diagnostickým technológiám, ktoré nie sú bežne dostupné v krajinách s nízkym SDI, je rozhodujúcim krokom k dosiahnutiu celosvetovej rovnosti v oblasti prevencie a zdravia," dodala Fitzmauriceová.