BRATISLAVA - Pre mnohých to je typické sobotné či nedeľné ráno. S rannou kávou nás nakopnú tiež poctivé raňajky z vajíčok. Ak sa vám však zunovali klasické praženice či omelety, prípadne vajíčka na mäkko, skúste niektorý z nasledovných receptov. Či už je to klasika v podobe Ruských vajec, alebo zapekané vajcia s ľubovoľnými surovinami, ktoré nájdete v chladničke, bude to stáť za to.