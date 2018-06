T-Rochu iný Volkswagen

Auto nie je len dopravný prostriedok. Dnes slúži aj ako módny doplnok a prostriedok na vyjadrenie osobného vkusu a štýlu. Dizajnéri Volkswagenu T-Roc na to mysleli. Jeho sympatickú, svalnatú karosériu so šibalským kukučom vo svetlách si môžete objednať v širokom spektre zaujímavých farieb, pričom sa nemusíte zastaviť pri jednej.

Vyjadrite svoj štýl

T-Roc je totiž dostupný aj v dvojfarebnom vyhotovení. Strechu, A-stĺpiky a zrkadielka totiž môžete mať v bielej, čiernej, červenej alebo hnedej farbe. Spolu s jedenástimi farbami karosérie a pätnástimi modelmi zliatinových diskov to tvorí obrovský počet kombinácií. Podobné možnosti máte aj v interiéri. K dispozícii je 9 rôznych poťahov sedadiel, päť farebných dekorov pre prístrojovú dosku a dva volanty. Svoj T-Roc si teda môžete zostaviť presne podľa seba. Siahnite po odvážnejších kombináciách a vaše auto bude možno na cestách unikát. Navyše k nemu budete mať naozaj osobný vzťah. Veď je to vaše dielo!

Do mesta aj mimo neho

Volkswagen T-Roc to síce hrá najmä na city, to však vôbec neznamená, že nie je praktický. Skôr naopak. Aj napriek jeho kompaktným, „mestským“ rozmerom ponúka dostatok miesta pre štyroch a k tomu ešte aj slušný batožinový priestor. Ten má objem 445 litrov a po sklopení operadiel zadných sedadiel (samozrejme do roviny) sa zväčší až na 1290 litrov. Posed na predných je príjemne zvýšený a pozíciu za volantom si nájdete ľahko. Vzadu poteší primeraný sklon operadiel, takže napriek tomu, že tu nie je toľko priestoru ako v Tiguane, dlhšie cesty nie sú problém. Úchyty ISOFIX sú tu samozrejme tiež. Šoférovať T-Roc je super zážitok. Na povely volantom reaguje okamžite, takže je ľahké s ním nadviazať takmer telepatické spojenie. Podvozok je primerane pohodlný, avšak na rozdiel od iných crossoverov si T-Roc naozaj vychutnáva zákruty a je možné s ním jazdiť prekvapivo rýchlo. Mimochodom, T-Roc si vie pochutiť aj na nespevnených cestách. Stačí si ho objednať s pohonom všetkých štyroch kolies 4Motion Active Control.

Kamarát so smartfónmi

Volkswagen T-Roc je koncipovaný tak, aby sa páčil ženám rovnako (ak nie viac), ako mužom. Preto na jeho palube nesmú chýbať ani najmodernejšie technológie v oblasti bezpečnosti a konektivity. T-Roc teda ponúka adaptívny tempomat, asistent udržiavania v jazdnom pruhu, výkonné LED svetlá, autonómne brzdenie v meste s rozpoznávaním chodcov, či dokonca aktívny parkovací asistent a mnoho ďalšieho. Rovnako ako auto je dnes významným pomocníkom človeka aj smartfón a T-Roc je navrhnutý tak, aby si rozumel aj s jabĺčkami aj s robotmi. Je tu konektivita cez Apple CarPlay aj Android Auto, plus Mirror Link.

V spolupráci s príplatkovým digitálnym prístrojovým štítom Active Info Display, ktorý nahrádza klasické „budíky“ obrazovkou s vysokým rozlíšením a možnosťou personalizácie, nadobúda kokpit nezameniteľný T-Rocu high-tech štýl. Ak sa vám T-Roc pozdáva, máte na výber množstvo benzínových aj dieselových motorov, pohon predných alebo všetkých kolies a samozrejme aj manuálnu či automatickú prevodovku. Je len na vás, aká kombinácia vám najlepšie sadne. S novým T-Rocom však zaručene prinesiete čerstvý vietor na naše trochu nudné cesty!

