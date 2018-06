Matematici to vypočítali: Toto sú tri možné spôsoby, ako by mohla vyhynúť ľudská civilizácia

Experti sa použitím matematických výpočtov dopracovali až k trom hypotézam, ako by mohol vyzerať zánik civilizácie. Do úvahy pritom vzali najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce život na našej planéte: rast populácie a klimatické zmeny. Z výsledkov vyplynulo, že ľudstvo by mohlo prejsť tzv. mäkkým pristátím, postupným odumieraním alebo úplným kolapsom. Za najviac pravdepodobné pritom označili postupné odumieranie, počas ktorého by malo najskôr zmiznúť 70 percent života a až potom by sa mohli veci na zemeguli postupne dostať do normálu.

Naopak, najlepšie by sme z toho vyviazli s mäkkým pristátím, kedy by nedošlo k masovému vymieraniu, civilizácia by bola schopná prispôsobiť sa radikálnym zmenám počasia a ustálila by sa hladina oceánov. Úplný kolaps by zas znamenal, že ľudstvo by sa nedokázalo zotaviť z poškodenia planéty a jeho zánik by bol veľmi rýchly. Podľa vedcov by nepomohlo ani to, keby prešla planéta na iné obnoviteľné zdroje a chcela sa tak zachrániť. Zánik by bol aj tak nezvratný.

Vedci pri svojich výpočtoch použili modely, ktoré mapovali možnú históriu mimozemských civilizácií. Nazvali ich "Exo-civilizácie" a ich bádaním sa poučili z ich chýb, ktoré by nám pomohli lepšie sa pripraviť na dopad klimatických zmien. "Vzhľadom na to, že vo vesmíre pravdepodobne existuje viac ako desať miliárd planét, pokiaľ nie je ich príroda tak neprimerane zaujatá voči civilizácii ako naša, nie sme jediní vo vesmíre. Znamená to, že každá exocivilizácia, ktorá sa vyvíjala z biosféry planéty, mala svoju históriu vzniku, zvyšovanie kapacít a potom možno pomalý rozpad alebo rýchly kolaps. A tak, ako na našej zemeguli vyhynulo mnoho druhov, to isté sa mohlo udiať aj na iných planétach so všetkými ich civilizáciami. Preto skúmame tie ostatné, aby sme odhalili, čo sa môže stať aj s nami," uviedol spoluautor štúdie Adam Frank.