Neobvyklé ubytovanie v Dolnom Rakúsku

Dovolenka by mala byť predovšetkým o oddychu a nových zážitkoch. Pokiaľ vás už nebaví spať v bežnej posteli a chcete vyskúšať trochu exotiky v blízkosti svojho bydliska, mali by ste zavítať do Dolného Rakúska. Nájdete tam totiž rôzne neobvyklé možnosti ubytovania od noci strávenej v sude na víno cez spánok v korunách stromov a lôžko na samote v horách či v historickej izbe starého kláštora.