FOTO Táto sexica (23) ešte pred rokom vyzerala úplne inak: A to teraz zje viac, než predtým!

PHILADELPHIA - Za posledný rok prešlo telo tejto študentky neuveriteľnou premenou. Je to samozrejme výsledok tvrdej driny a sebazaprenia. Dievčina si je však istá tým, že niečo podobné môže zvládnuť ktokoľvek a úplne vraj stačí, ak si správne určíte ciele a urobíte všetko pre to, aby ste sa k nim prepracovali.

Mary Llewellynová trpela ako tínedžerka depresiami a úzkosťou a aj v dôsledku toho pribrala až na 111 kg. Mohol za to ale najmä rýchly a nezdravý štýl na vysokej škole. Stíhala jesť iba fastfood, a tak potom aj vyzerala.

No obéznou nechcela zostať navždy, a tak začala s chudnutím. Za desať mesiacov sa jej podarilo zhodiť 34 kg a vďačí za to zmene stravovacích návykov a posilňovaniu svalstva.

"Začala som od stravy, cítila som, že je najvyšší čas. Kontrolovala som, čo si dávam na tanier. Pridala som bielkoviny, ubrala som zo sacharidov a siahla som po nízkotučných produktoch," približuje jedálniček, ktorý si vytvorila úplne sama. K tomu študentka univerzity vo Philadelphii pridala pravidelné vzpieranie a kardio. Na posilňovanie svalstva vzpieraním nedá dopustiť. Podľa nej vôbec nie je dôležité to, akú majú ľudia naloženú hmotnosť, ale to, aká je kvalita ich tela. Vidno to aj na fotografiách. Na oboch má Mari 86 kg, ale na prvej z nich sa pod túto hmotnosť podpísal tuk a voda, zatiaľ čo na druhej sú to predovšetkým svaly.

"Pri chudnutí je dôležité, aby ste jedli veľa bielkovín, tie vám budú vytvárať svalstvo a pravidelným posilňovaním rast svalovej hmoty ešte viac podporíte," vysvetľuje dievčina s tým, že teraz je dokonca viac ako v časoch obezity. Hmotnosť je podľa nej iba číslo a nemôžete sa uspokojiť, čo uvidíte na váhe. Tuk je totiž ľahší ako sval a vaša hmotnosť vás tak môže ľahko oklamať.

Llewellynová na sociálnej sieti napísala:

1. Rok pravidelného vzpierania stačil na to, aby som si zvýšila podiel svalovej hmoty v tele.

2. Teraz som oveľa silnejšia a pevnejšia, než predtým.

3. Nebála som sa jesť. Viac svalovej hmoty vyžaduje viac bielkovín a nakoniec som začala strácať prebytočný tuk.

Ľudia by pri chudnutí mali do svojho života určite zahrnúť posilňovanie a nemali by to preháňať s kardio cvičením, ktoré ich doslova uštve. "Zmeňte svoju stravu, to je najlepší začiatok. Dávajte si iba malý cieľ. Ten dosiahnete ľahšie a viac vás to povzbudí do ďalšieho boja. Nezabúdajte na to, že k splneniu veľkého predsavzatia sa dopracujete práve splnením malých cieľov," odkazuje Mari všetkým, ktorým nadváha znepríjemňuje život a chcú so sebou niečo robiť.