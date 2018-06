Žena prezradila svoje najintímnejšie tajomstvo: Som 32-ročná panna, takýto je môj život

"Mám 32 rokov, som panna a dokonca som nebola pobozkaná mužom," zdôverila sa mladá žena na portáli MamaMia.com.au. So zverejňovaním svojich najintímnejších tajomstiev na svetlo sveta nemá najmenší problém. "Ľudia si myslia, že som vyberavá, ale nie je to tak. Jednoducho k tomu nedošlo." Tvrdí, že sa vôbec neľutuje a skôr je jej ľúto tých, ktorí si myslia, že nie je v poriadku. Je síce vo veku, kedy to už väčšina ľudí "robí" a má vlastné rodiny, napriek tomu na svojom panenstve nevidí nič zlé a neprirodzené. Vôbec ju nedesí ani to, že nie je milovaná. Podľa nej sú na tom oveľa horšie ženy, ktoré predstierajú šťastný vzťah, a pritom sú podvádzané, alebo ony samé vyhľadávajú neveru.

Žena píše, že nikdy nič neplánovala a rovnako ani to, kedy príde o panenstvo. Jednoducho chce len nájsť osobu, ktorá by ju rešpektovala a pri ktorej by cítila, že stojí za to odovzdať sa jej. "Muži, ktorí ma priťahovali, už boli vo vzťahoch, alebo sa nakoniec ukázalo, že to medzi nami vôbec nezaiskrilo," opisuje svoje skúsenosti.

Austrálčanka sa vraj najlepšie cíti medzi svojimi priateľmi a kolegami, má okolo seba vybudované pevné sociálne zázemie. Nie je si však úplne istá tým, ako by všetci reagovali, keby sa dozvedeli o jej chabých, lepšie povedané žiadnych, sexuálnych skúsenostiach. "Napriek všetkému som pripravená na vzťah. To, že som nemala ešte sex, nie je problém. Odkazujem to všetkým, ktorí sú na tom podobne a myslia si, že sú v nejakej nevýhode, alebo vnímajú svoje panenstvo ako neprekonateľnú prekážku."