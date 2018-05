Neuveríte, čo si mladík (26) strčil do zadku: Ešte vtipnejšia je historka, ako sa to tam dostalo

NAÍ DILLÍ - Do nemocnice v hlavnom meste Indie nedávno prijali muža s nezvyčajným zdravotným problémom. V zadku mu totiž uviazla sprchová hlavica. Keď sa ho lekári pýtali, ako sa mu tam preboha dostala, tvrdil, že na ňu spadol. Pravda ale zrejme bude, ako to už v takýchto prípadoch býva, niekde inde.

Lekári v nemocnici Ram Manohar Lohia Hospital v Naí Dillí museli riešiť bizarný prípad. Prišiel k nim muž, ktorý mal v zadnici strčenú sprchovú hadicu dlhú približne 15 centimetrov. Zdravotníkom tvrdil, že sa mu tam dostala tak, že na ňu spadol, keď sa sprchoval. No skôr to bude tak, že si ju do zadku vopchal sám, zrejme preto, aby sa sexuálne uspokojil.

Röntgenové vyšetrenie odhalilo, že hlavica sa nachádzala v konečníku v hĺbke 15 centimetrov, no 26-ročnému mladíkovi našťastie nespôsobila žiadne vnútorné zranenia. Von ju vytiahli počas krátkeho operačného zákroku, informoval odborný časopis British Medical Journal. Pacienta prepustili domov po dvoch dňoch hospitalizácie.

Doktor Peeyush Kumar v tejto súvislosti pripomína, že pacienti s podobnými ťakosťami by mali okrem nich vyhľadať aj psychiatra. "Lekárske správy sú v týchto prípadoch často nejednoznačné a neúplné, pretože pacienti sa cítia trápne, keď sa ocitnú v takejto situácii. Aj tento posledný síce tvrdil, že sa mu hlavica dostala do tela náhodou, no máme vážne podozrenie, že si ju do zadku strčil zámerne za auto-erotickým účelom," poznamenal.

Kumar sa s ľuďmi, ktorí si do pohlavných orgánov pchajú rôzne veci, stretáva pomerne bežne. Z tela už vyťahoval fľaše, konzervy, žiarovky, kamene, malé tyče, ovocie, zeleninu, vibrátory či hračky. Obzvlášť Indovia sú v teda v tomto smere očividne veľmi vynaliezaví. Väčšinou ide o mužov vo veku od 30 do 50 rokov.