Hra na schovávačku sa poriadne zvrtla: Neuveríte, kde skončil školák, keď sa chcel skryť

Ilustračné foto, Zdroj: Getty Images

VENTNOR - Kamaráti sa hrali na schovávačku, ktorá sa ale neskončila dobre. Jeden z nich totiž vo víre súťaženia spadol do studne, z ktorej ho museli vyťahovať požiarnici. Bola to náročná operácia, ktorej sa zúčastnili až tri záchranné tímy, no nakoniec sa chlapca podarilo zachrániť.