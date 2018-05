LOS ANGELES - V posledných rokoch si zahrala v mnohých skvelých filmoch a dostala sa do povedomia fanúšikov a kritikov. Málokto však o Margot Robbie vie, že je žena do voza aj do koča. Privyrábala si v Subwayi, hráva amatérsky hokej, loví divoké prasatá a neznáša Harley Quinn.