Zelenina je zárukou vyváženej stravy: Čo sa stane, keď ju prestaneme jesť?

BRATISLAVA - Každému je jasné, že konzumácia zeleniny je zdravá a potrebná. No na čo všetko vplýva to, keď ju jednoducho nejeme? Nedostatočné množstvo zeleniny, ktorá je inak bohatá na rôzne výživné látky, sa môže celkom negatívne podpísať na našom zdraví. Našťastie nám je schopné naše telo vysielať signály, že jej má nedostatok. Najlepšie však je, ak k takej situácii vôbec nedôjde a my si doprajeme každý deň aspoň niečo zo širokej ponuky zeleniny.