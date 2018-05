Tehotná žena napálila svoje kolegyne: PODRAZ, ktorý by ste jej neodpustili ani vy

BRATISLAVA - Ak súcitíte s tehotnou kolegyňou, ktorá trpí zdravotnými komplikáciami, ide o prejav ľudskosti a pochopenia, ktoré by mali byť súčasťou fungovania každého pracovného kolektívu. Ale čo ak zistíte, že je to len prefíkaná potvora a za vašimi chrbtami sa smeje z toho, ako všetkých dobehla?

Mať za kolegyňu simulantku nie je žiadna výhra. Ak zistíte, že s jej diagnózou to nie je až tak vážne, ako tvrdí, mrzieť vás bude už iba to, že dokázala zneužiť dôveru ostatných a možno aj ich priateľstvo. To je aj prípad bezradnej ženy, ktorá na portáli Mumsnet.com prehovorila o podraze svojej tehotnej kolegyne.

Tá totiž všetkým tvrdila, že nemôže pracovať, pretože je príliš chorá a oháňala sa diagnózou Hyperemesis Gravidarum (HG). Matky, ktoré počas tehotenstva trpia touto komplikáciou, dobre vedia, o aký závažný problém ide. Zvracanie a nevoľnosti prejavujúce sa u väčšiny tehotných, totiž nie sú v tomto prípade iba rannou záležitosťou. Pri HG žena zvracia niekoľkokrát denne, je dehydrovaná, slabá, trpí precitlivenosťou na akékoľvek pachy a je iba málo potravín, ktoré prijme jej telo. Diagnóza u niekoho trvá niekoľko týždňov, niekedy však aj celé tehotenstvo.

Tejto tehotnej žene sa teda podarilo presvedčiť svoje okolie o tom, že jej diagnostikovali práve HG. "Zostala doma, v práci sme to pochopili. Rozdelili sme si jej povinnosti medzi seba a ešte sme ju aj ľutovali, aké to musí byť hrozné tráviť tehotenstvo s hlavou v toalete," píše sťažovateľka. PN-ka ale trvala stále dlhšie, a tak musel zamestnávateľ cez agentúru zohnať náhradnú silu. Práve v tom čase sa však na Facebooku objavili fotky tehuľky, na ktorých vyzerala všelijako, len nie nezdravo. "Moja kamarátka ju má medzi priateľmi, a tak mi na stránke vyskočili jej fotky z dovolenky v Grécku. Neverila som vlastným očiam," krúti hlavou žena. Na fotografiách bola jej kolegyňa zachytená vysmiata v reštaurácii s plným tanierom dobrôt, potom pri plážovom volejbale a plávaní.

Žena sa užívateľov pýtala, čo má teraz robiť. Či má kolegyňu bonznúť šéfovi, alebo sa má tváriť, že o ničom nevie. Hnevá ju to, ako sa kolegyňa zachovala, pretože firma teraz musí platiť ďalšieho zamestnanca. "Ak by mala HG, nebola by schopná absolvovať let do Grécka, pretože by ani nevládala vstať z postele," píše jedna z užívateliek. "Mňa táto komplikácia trápila celé tehotenstvo, nemohla som sa hýbať, ležala som na infúziách. Je to obyčajná klamárka, povedz to všetkým," odporúča ďalšia. Nahnevaná žena sa nakoniec rozhodla, že o fotkách povie svojmu šéfovi. Ten bez váhania poslal jej kamarátke, ktorá zverejnila fotografie, žiadosť o priateľstvo, takže situácia bude mať určite zaujímavú dohru.