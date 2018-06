FOTO Hádanka, s ktorou si nebudete vedieť dať rady: Komu patrí ktoré telo a kto nosí opätky?

Fotografia muža a ženy, ktorí sa objímajú v kancelárii, pričom jeden z nich sedí na stoličke, mätie už nejaký ten deň internet. Na prvý pohľad totiž nie je vôbec jasné, kto sedí a kto stojí a kto je vlastne na vysokých opätkoch. Fotku zverejnil na Twitteri dídžej CJ Fentroy a okamžite tým spustil búrlivú diskusiu.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE