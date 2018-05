BRATISLAVA - #Dejepis nie je len guľáš zložený z miliardy dátumov, obrovského množstva vojen či komplikovaných mien panovníkov, ktorí už dávno vymreli. Dnes sa vám pokúsime dokázať, že história je plná senzačných pikošiek, ktoré stoja za to, aby sa raz dostali do osnov učebníc. S nimi by na žiadnej hodine nehrozila nuda.