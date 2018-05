BRATISLAVA - Čínsky gigant má so svojou nadchádzajúcou vlajkovou loďou Z5 celkom veľké plány. Naznačili nám to azda všetky doterajšie odhalenia, za ktorým stojí CEO spoločnosti Lenovo. To najnovšie nám prezradilo, čo asi tak môžeme očakávať od batérie.