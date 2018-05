Asteroid pred miliónmi rokov nevyhubil len dinosaury: Zapríčinil katastrofu, ktorá trvá dodnes

Asteroid dopadol na mexický polostrov Yutacan, kde po ňom zostal 200-kilometrový kráter. Zároveň vyhubil 75 percent života na Zemi. Po tomto dopade planétu sužovali cunami a požiare, v dôsledku čoho sa do atmosféry dostali oblaky sírneho plynu.

Za stále pretrvávajúce globálne otepľovanie, ktoré trápi planétu Zem, môže oxid uhličitý uvoľnený z dávneho asteroidu. Práve ten spôsobuje, že teplota našej planéty každoročne stúpne v priemere o päť stupňov Celzia. Vedci sa domnievajú, že zistenie, ako Zem reagovala na prudké otepľovanie pred vyše 60 miliónmi rokov, by značne pomohlo k vyriešeniu súčasných problémov klimatických zmien.

Teórie, ako by mohli dávne poznatky pomôcť, sa však líšia. Paleontológ Ken MacLeod z University v Missouri sa túto problematiku pokúsil objasniť meraním zrniek piesku v malých fosíliách rýb v Tunisku. Spolu s tímom vedcov sa zamerali na koncentráciu izotopov kyslíka, ktoré sa vo fosíliách nachádzajú. Tie vo vnútri skamenelín totiž fungujú ako teplomer, ktorý zaznamenáva údaje o teplote z čias existencie živočíchov.

Výskumníci analyzovali štyridsať vzoriek z troch rôznych časových období. "Zistili sme, že medzi týmito troma súbormi vzoriek bol skutočne veľký rozdiel v izotopoch kyslíka," hovorí MacLeod. Ich ďalšou úlohou je preskúmať vzorky aj z iných častí sveta, aby domnienku o rastúcej teplote Zeme potvrdili."Je ešte pôsobivejšie nájsť niekoľkostupňové oteplenie na severe Afriky a asi 10-stupňové oteplenie na pobreží Austrálie. To by skutočne potvrdilo, že ide o globálne otepľovanie spôsobené skleníkovým efektom," vysvetlil paleontológ.

V súvislosti s výskumom vyvstáva aj otázka o dôsledkoch aktuálnej úrovne emisií skleníkových plynov. "Ak by som vychádzal zo zistených faktov, dalo by sa povedať, že to, čo ako ľudstvo spôsobujeme počas svojej existencie, ovplyvní planétu na ďalších 100-tisíc rokov. Je to dosť skľučujúce," priznal MacLeod.