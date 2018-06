Snúbenec (†27) jej zomrel deň pred svadbou: O dva mesiace od neho dostala ODKAZ zo záhrobia

Danielle Cumberworthová a Ashley Grant-Smith sa zoznámili v lete 2015 na dovolenke na Kréte, kde začali svoj krásny vzťah. Po návrate domov do Británie sa ďalej stretávali napriek tomu, že každý žil v inom meste. V októbri Ashley predstavil svoju priateľku rodine, bolo to na oslave osemdesiatych narodenín jeho dedka. Ešte predtým si všimla, že má na krku hrčku, ktorá mu zmizla po preliečení antibiotikami. Ale dva mesiace po oslave sa necítil dobre a poslali ho na krvné testy. Lekári mladíkovi neskôr diagnostikovali agresívnu formu rakoviny krvi, tzv. T-lymfoblastický lymfóm.

"V tom čase sme začali spolu žiť v mojom byte a verili sme, že sa všetko vyrieši. Plánovali sme svadbu, boli sme si istí, že to celé spolu prekonáme," spomína si Danielle na začiatok boja so zákernou chorobou. "Tumor na jeho ramene sa však zväčšoval. Ashley ho vtipne nazval Colin a povedali sme si, že traja sú na začiatok veľa, Colin musí zmiznúť."

Grant podstúpil osemnásť sérií chemoterapií a neskôr rádioterapiu, no napriek tomu sa jeho stav nezlepšil. Prišiel o vlasy, ale stále veril, že to bude mať šťastný koniec. Snúbenci si svadbu naplánovali na 10. októbra 2017. V auguste ale lekári pacientovi oznámili, že všetky pokusy o zastavenie ochorenia zlyhali a rakovina sa mu šíri do celého tela.

V tom čase sa podarilo nájsť darcu, ktorý mohol Ashleymu pomôcť s transplantáciou kmeňových buniek. Jeho stav bol už však natoľko vážny, že doktori mu zákrok neodporučili. Dvojica ešte chcela skúsiť imunoterapiu, vďaka ktorej sa mohol jeho zdravotný stav zlepšiť natoľko, aby mohol absolvovať transplantáciu. Lenže to už bol Ashley v terminálnom štádiu, a tak si ho jeho rodičia vzali k sebe domov. Napriek tomu trval na tom, aby svadba prebehla tak, ako si so snúbenicou naplánovali.

Nastávajúca nevesta sa teda 9. októbra vybrala do Leicesteru vybaviť všetky formality. Nestihla však ani doraziť do úradu, keď jej volal budúci svokor s tým, aby sa urýchlene vrátila k nim domov. "Môj Ashley zomrel jeden deň pred svadbou, bolo to hrozné," hovorí Danielle. Po dvoch mesiacoch týždňoch dostala balíček, v ktorom si našla zásnubný prsteň. "Nevedela som, že ho stihol objednať. Navždy mi bude pripomínať našu lásku a svadbu, ktorá vlastne nikdy nebola," dodáva so smútkom v hlase.