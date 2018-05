BRATISLAVA - Práca v kanceláriách sa výrazne zmenila a posunula od toho, čím je dnes. Dnes máme na stoloch počítače, veľké monitory, pohodlné kancelárske stoličky, v kancelárii nechýba klimatizácia. Veľmi pohodlné a príjemné pracovisko. Viete však, v akých podmienkach pracovali ľudia v kanceláriách pred desiatkami rokov? Pozrite sa, čo bolo vtedy úplne bežné, no dnes by ste si to nevedeli ani len predstaviť.