Lenka šla v Británii nakúpiť do hypermarketu a nemohla sa prestať smiať: Jej FOTO hovorí za všetko

Lenka Garstangová, ktorá pochádza zo Slovenska, no presťahovala sa do Veľkej Británie, bola minulý týždeň nakúpiť nakúpiť v miestnej pobočke Tesca. Jej malá dcérka Ellie sa hneď rozbehla k policiam s olivami, ktoré priam miluje. Keď chcela jedno balenie Lenka hodiť do košíka, všimla si, že boli zlacnené. To je samozrejme úplne v poriadku, zaujímavejšie je ale to, o koľko. Z pôvodných 4,50 libry totiž cena klesla o "závratnú" jednu pencu na 4,49!

"Olivy kupujem vždy, keď idem do Tesca, Ellie ich má veľmi rada. No a naposledy som sa dobre pobavila, keď som videla tú neuveriteľnú zľavu," povedala výživová poradkyňa pre Lincolnshire Live s tým, že olivy samozrejme kúpila. Očividne ale nie kvôli ich cene, pretože inde by sa vraj dali kúpiť ešte za menej.

"Žlté nálepky používame v snahe zabrániť plytvaniu jedla. V tomto prípade sme urobili chybu. Väčšinou znižujeme ceny v omnoho vyššej miere, aby jedlo nevyšlo nazmar a zákazník si ho zakúpil," vyjadril sa k prípadu hovorca Tesca.