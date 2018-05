Svet baví bizarný prípad mladíka (30), ktorý sa odmieta odsťahovať od rodičov: Dali ho na súd!

CAMILLUS - Niektorí rodičia sa ťažko dopracujú k vlastným potomkom, iní sa ich zasa ťažko zbavujú. Presvedčiť syna tridsiatnika s chabými pracovnými návykmi, že jeho krídla sú už dosť veľké a pevné na to, aby vyletel z domu, sa trpezlivo pokúšali aj manželia z amerického štátu New York. Rodinný spor však nadobudol až také rozmery, že skončil na súde.

Michael Rotondo sa pred ôsmimi rokmi vrátil do rodičovského domu v meste Camillus, kde si pokojne bez tvrdej práce a neplatenia účtov hniezdil až do svojej tridsiatky. Rodičia ho mnohokrát žiadali, aby sa konečne začal sám pretĺkať životom, ale nepomohlo, a tak časom pristúpili k písomnej forme.

"Michael, po diskusii s tvojou matkou sme sa rozhodli, že musíš ihneď opustiť tento dom. Máš štrnásť dní na to, aby si sa vysťahoval. Nesmieš sa vrátiť. Použijeme všetky nevyhnutné prostriedky na to, aby sme dosiahli tento cieľ," napísal otec svojmu synovi 2. februára tohto roku. "Michael Joseph Rontodo, týmto si vysťahovaný," pritlačili neskôr Christina a Mark ešte viac na pílu.

Ďalší pokus, ktorým sa snažili synovi jasne naznačiť, že už nie je vhodné, aby si užíval bezstarostné pohodlie rodičovského domu, podporili 18. februára finančným návrhom a doslova sa pokúšali svojho potomka podplatiť, len aby už odišiel. "Michael, tu máš od nás 1100 dolárov, použi ich na nové bývanie. A tu sú nejaké rady: 1. Zorganizuj si všetko tak, aby si zvládol prácu a bývanie. Poznámka: Potrebuješ si niečo dohodnúť na Paul Avenue. Musíš si stanoviť dátum a čas a otec ti ten termín dohodne s majiteľom. 2. Predaj nejaké veci, ktoré majú určitú hodnotu (napr. rádio, náradie a pod.) Ak máš nejaké zbrane, predaj aj tie. Budeš potrebovať peniaze a nebudeš tam mať miesto na zbytočnosti. 3. V ponuke sú tri zamestnania pre ľudí, ktorí nemajú veľa skúseností a veľa toho neodpracovali. Zober aspoň jedno z nich - musíš pracovať! 4. Ak potrebuješ pomoc pri hľadaní miesta, tvoja mama ti pomôže."

Z dopisovania so synom sa tak stal hotový román na pokračovanie, ale mladý muž bral zrejme prosby, príkazy a návrhy na ľahkú váhu a oficiálna komunikácia nepriniesla požadovaný výsledok. Keďže rodičia nijakým spôsobom nenakopli Michaela k tomu, aby sa osamostatnil, nezostávalo im nič iné, iba sa obrátiť na súd. Prípad sa nakoniec dostal až na ten najvyšší. Michael sa zastupoval sám a vyhlásil, že má nárok žiť v dome rodičov ďalších šesť mesiacov, ale sudca Greenwood bol nekompromisný a nariadil, aby sa z domu do 1. júna vysťahoval. Tridsiatnik nemal problém pretriasať napätú rodinnú situáciu pred médiami, ktoré pozval na pojednávanie. Uviedol, že žije vo svojej izbe a má vlastnú práčovňu. Tiež spomenul, že prevádzkuje svoj vlastný biznis. To, o aký druh podnikania ide, síce nešpecifikoval, ale nezabudol pripomenúť, že jeho rodičia nie sú ľudia. Najnovšie mu ponúkla prácu jedna pizzeria, pričom si mladík dokonca môže vybrať, do ktorej pobočky pôjde. Nie je známe, či jej ponuku prijal.