Martin si prezeral storočné dokumenty svojho dedka: Zrazu upadol do kómy, neuveríte kvôli čomu

BRADFORD - Keď Martin Greenwood našiel po svojom slávnom starom otcovi množstvo vzácnych písomností, rozhodol sa o jeho vzrušujúcom živote napísať knihu. Cesta do vytúženého cieľa bola však pre neho komplikovaná a bolestivá, pretože počas písania vážne ochorel. A práve kvôli nemu.

Písanie knihy stálo 71-ročného Martina veľa úsilia. Jeho dedko sa volal Percy Monkman a vo svojom rodnom meste bol na začiatku minulého storočia uznávanou celebritou. Bol vynikajúci komik, zabávač a maliar. Nečudo, že pri množstve materiálu, ktorý počas svojho života umelec nahromadil, začal jeho vnuk uvažovať o písaní jeho životného príbehu. To však ešte netušil, že vŕtanie sa v histórii môže byť aj poriadne špinavou záležitosťou. A to doslova.

"Písať som začal v roku 2016 a v decembri sa ozvali prvé problémy s dýchaním. Nejako som prekonal Vianoce, ale v januári sa môj stav ešte zhoršil. Už som ani nemohol ísť s vnukmi do parku. Bral som síce nejaké lieky, ale nič sa nezlepšovalo," hovorí Greenwood. Neskôr doma dokonca skolaboval, upadol do kómy a prebral sa z nej až po šiestich dňoch. Počas jeho pobytu v nemocnici lekári zisťovali, čo s ním je. Zistili, že telo pacienta takýmto spôsobom reagovalo na prach vznášajúci sa zo storočných dokumentov starého otca. "Išlo o alergickú reakciu, bolo to pre mňa niečo nové. Nikdy som nemal podobné problémy a nie som ani fajčiar," zamýšľa sa dôchodca.

Po prepustení z nemocnice sa napriek tomu rozhodol pokračovať v písaní. Tvrdí, že sa nedokázal vzdať svojho sna a napriek problémom sa mu podarilo dokončiť knihu "Percy Monkman: mimoriadny Bradfordian".