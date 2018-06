Tento rok padajú teplotné rekordy: Zistite, ako si vybrať správnu klimatizáciu

Kedysi sme si teplotu štyridsiatich stupňov na našom území nevedeli predstaviť. Od roku 2007, keď ju po prvýkrát v histórii meraní zaznamenali v Hurbanove, už áno. Podľa údajov NASA bolo minulé leto od júna do augusta na severnej pologuli tretie najteplejšie aspoň od roku 1880. Čoraz častejšie budú pravdepodobne aj vlny horúčav, teda vysoké teploty trvajúce viac ako 5 dní za sebou. Minulý rok sme takýchto vĺn zažili až päť. Pre ľudský organizmus pritom vysoké teploty predstavujú záťaž – a to nielen pre deti či seniorov, ale aj pre zdravých ľudí. Jednou z možností, ako sa na horúčavy pripraviť, je namontovanie klimatizácie. Ako vybrať tú správnu a na čo si dať pozor pri jej výbere?

Ako vybrať správnu klimatizáciu?

Klimatizácia pozostáva z troch častí – vonkajšej jednotky, vnútornej jednotky a potrubia s chladiacou látkou. Podľa odborníka na riešenie ZEON Klima v ZSE Erika Chabrečeka je pri jej výbere vhodné sledovať niekoľko parametrov: „Je to najmä hlučnosť, energetická trieda a výkon. Výkon treba zvoliť podľa veľkosti priestoru a množstva okien. Energetická trieda kvalitných jednotiek je už na úrovni A+ alebo A++ a ich hlučnosť na úrovni 20 – 23 decibelov, čo možno prirovnať k zvuku padajúceho lístia.“ Vhodné je, ak okrem nízkej hlučnosti majú klimatizácie aj nočný režim. V prípade, že chcete mať maximálnu voľnosť v zapínaní a vypínaní klimatizácie, vyberte si model s Wi-Fi ovládaním cez aplikáciu. Vďaka aplikácii v smartfóne následne môžete regulovať zariadenie aj na diaľku – napríklad zapnúť klimatizáciu 20 minút pred príchodom domov z práce či z dovolenky.

Odvlhčí a zbaví alergénov

Hoci si klimatizáciu väčšina ľudí inštaluje najmä na ochladzovanie priestoru, mnohé modely ponúkajú aj viacero iných zaujímavých funkcií. Môžete ňou napríklad priestor vykúriť, alebo použiť len ventilátor. „Pre veľa domácností môže byť výhodou klimatizácie aj špeciálny vzduchový filter, ktorý odstráni až 97 % alergénov. Zaujímavá je aj funkcia odvlhčovania, ktorá pomáha obmedziť tvorbu plesní na stenách,“ približuje Erik Chabreček. Dôležité však je aj správne používanie – rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou by nemal presiahnuť 6 stupňov.

Kam s ňou?

Ideálne je inštalovanie do miestnosti, kde je najteplejšie. Vzduch by nemal fúkať priamo na ľudí – krk, šiju, chrbát. „Vnútorná jednotka by tiež mala byť čo najbližšie k vonkajšej jednotke, aby potrubie bolo čo najkratšie. Treba dbať aj na to, aby bola možnosť odvodu kondenzátu z vonkajšej jednotky, keďže z nej kvapká voda. Výhodou je jej dobrá dostupnosť pre prípad údržby či poruchy – teda napríklad na balkóne,“ upresňuje Erik Chabreček. Na jednu vonkajšiu jednotku možno napojiť aj dve vnútorné a nainštalovať tak klimatizáciu do dvoch miestností naraz.

Inštalácia trvá pár hodín

Inštalácia klimatizácie trvá dvom montérom zhruba 4 – 6 hodín. „Prebieha tak, že sa stanoví trasa potrubia, následne sa osadí vnútorná aj vonkajšia jednotka a prepoja sa. Naplnia sa chladivom, natlakujú a zariadenie sa uvedie do prevádzky,“ vysvetľuje odborník. Potrubie pritom možno zamurovať, alebo dať pod lištu. Montáž treba zveriť kvalitným a certifikovaným firmám, ktoré okrem montáže dokážu zabezpečiť záručný a pozáručný servis.

Koľko ma bude stáť?

Ceny klimatizácií sú rôzne v závislosti od ich parametrov a množstva funkcií. Kvalitné zariadenie aj s montážou certifikovanými montérmi vás bude stáť od 990 eur. Čo sa týka spotreby elektrickej energie, môžete ju znížiť rôznymi spôsobmi.

Tento článok sme pripravili v spolupráci so ZSE.