Lákavá práca na doma: Dajte si pozor, na tieto ponuky nenaleťte

BRATISLAVA - Bolo by skvelé pracovať z pohodlia domova - bez skorého ranného vstávanie a cestovania, však? Alebo by ste si prácou na doma chceli privyrobiť nejaké peniaze navyše? Ponúk, ktoré hovoria o tom, ako zázračne si dokážete zarobiť bez toho, aby ste vystrčili nos z domu, je ako maku. Určite ste takú videli aj vy. Tieto inzeráty tvrdia, že za drobné manuálne práce, klikanie na internete alebo zámerne nešpecifikovanú pozíciu vám dajú nadpriemerné zárobky. Naozaj je to však tak, ako tvrdia? Na čo si dať pozor a ako nenaletieť špekulantom?