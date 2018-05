Manželia sa vybrali na dlhú dovolenku: Poisťovňa zaplakala, keď mala preplatiť ten účet

Ak by fungovalo manželstvo Austrálčana Jeffreyho a jeho ženy tak, ako ich plánovaná oslava výročia, zrejme by to spolu tých dlhých päťdesiat rokov nevydržali. Práve zlatú svadbu sa dvojica rozhodla osláviť vytúženou dovolenkou, ktorú si podrobne naplánovali a tešili sa na ňu. Pri jej prípravách ale určite nepočítali s tým, že celé putovanie sa zmení na nekonečnú "hospital tour".

Manželia vyrazili najskôr do Dubaja, odkiaľ sa presunuli do Atén a Barcelony. Prvé problémy nastali v Taliansku. "V minulosti som prekonal legionársku chorobu a zápal pľúc. Všetky následky týchto ochorení sa prejavili práve v Taliansku enfyzémom pľúc," hovorí Jeff. Boli práve na výlete loďou, ktorý však museli prerušiť, aby Austrálčana jeho manželka a dvaja rodinní odviezli do nemocnice. Najskôr bol pacient viac ako dva týždne hospitalizovaný v Neapole na špecializovanej klinike, potom ho previezli do bežnej nemocnice, kde zostal celý mesiac. 47-dňový pobyt v talianskych nemocniciach stál viac ako 220 000 dolárov (140 673 eur).

Dôchodca preto na základe svojej vlastnej skúsenosti upozorňuje, že by sme nikdy nemali zabudnúť na cestovné poistenie, pretože nikdy neviete, čo vás môže na cestách stretnúť. Vždy si vraj myslel, že sa mu nič nemôže stať a poistku vybavoval najmä kvôli manželke, ktorá má stále nejaké zdravotné problémy. "A vidíte, ako to nakoniec dopadlo. Ochorel som, ani neviem ako. Boli sme síce sklamaní z toho, že nám choroba skrížila dovolenkové plány, ale všetko sa mohlo skončiť oveľa horšie," dodáva Yates. Účet, ktorý neskôr predložil v poisťovni, robí z neho najdrahšieho klienta v Austrálii za rok 2017, ktorý využil poistenie cez InsureandGo.