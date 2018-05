Fanatický mních ovládol celé mesto: Svet sa mal dočkať strašlivého konca, no postihol jeho samého

Savonarola počas ohnivých kázní v 90. rokoch 15. storočia v miestnej katedrále tvrdil, že svet sa dočká strašlivého konca v pekelných plameňoch a na poslednom súde obstoja len tí, ktorí radikálne zmenia doterajší život, vrátia sa k chudobe prvotnej cirkvi a budú sa verejne kajať zo svojich hriechov, predovšetkým nerestného a nemorálneho života.

Girolamo sa narodil 21. septembra 1452 vo Ferrare. Mal rád hudbu, študoval na univerzite a pod vplyvom Danteho skladal básne. V apríli 1475 utiekol z domu svojich rodičov a vstúpil, namrzený úpadkom civilizácie, do dominikánskeho rádu. V roku 1491 bol zvolený prevorom dominikánskeho kláštora sv. Marka.

Kazateľovi zlomili väz pápežská kúria žiarlivo strážiaca majetky cirkvi, únava florentských občanov z trvalej morálnej šikany a tiež politické spojenectvo mnícha s francúzskym kráľom Karlom VIII., v ktorého armáde tiahnucej Talianskom naivne videl boží nástroj k náprave ľudstva. Savonarola bol zajatý a mestská rada ho uvrhla do žalára. Tam bol mučený a následne spolu so svojimi dvomi spoločníkmi odsúdený. Obesili ich na hlavnom námestí vo Florencii, ich telá spálili a popol hodili do rieky Arno.