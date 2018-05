BRATISLAVA - Tým, ktorým život neuľahčuje umývačka riadu, zostáva niekoľkokrát do dňa nemilá povinnosť umývania špinavých tanierov a hrncov. To vie byť občas poriadne otravné, no dá sa to zefektívniť, napríklad aj pomocou trikov z tohto videa. Tie vám pomôžu ušetriť čas a aj peniaze za spotrebované energie.