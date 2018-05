VIDEO Agresívna cestujúca meškala na svoj let: Neuveríte, čo sa kvôli tomu udialo

ATLANTA - Lietadlo museli opustiť všetci cestujúci, zmätok spôsobila bláznivá žena, ktorá meškala. Safira prišla neskoro a nestihla tak nástup do lietadla. No ani napriek tomu sa nezastavila a agresívnym spôsobom donútila letušky, aby vyhlásili, že všetci cestujúci musia vystúpiť.

Drzá žena, ktorá takmer zmeškala let z Atlanty do Las Vegas leteckou spoločnostou Spirit, nechcela pripustiť, aby lietadlo odletelo bez nej. Neuposlúchla výzvy personálu a nastúpila na palubu. Letušky ju požiadali, aby vystúpila, pretože porušila bezpečnostné opatrenia, no ona odmietla a ešte k tomu narobila okolo seba poriadny krik. Jej nemiestne vystupovanie však malo za následok, že z paluby nakoniec museli odísť všetci cestujúci. "Ak ja nepôjdem do Las Vegas, nikto z vás nepôjde!" vyvreskovala.

Na celej situácii bolo azda najbizarnejšie to, že 25-ročná Safira Allenová všetko vysielala naživo na Facebooku prostredníctvom svojho mobilu. Na videu vidno, ako hovorí letuškám a ochrankárovi, že nevystúpi z lietadla, pokiaľ nenatočí záznam so sťažnosťou na aerolinky. Nadáva a sťažuje sa, že letecká spoločnosť zatvorila vchod do lietadla o dvadsať minút skôr. Jej pracovníkov dokonca nazvala teroristami. Žena vraj zaplatila pri vchode extra poplatok za to, aby mohla nastúpiť na palubu a potom z neho musela nechcene odísť. "Ako môžete zatvoriť vstupnú bránu skôr? Ja zmeškám kvôli tomu let a ešte mám za to extra platiť? A keď už som zaplatila, zamestnanci mi povedali, že som spôsobila veľký rozruch," hovorí.

Prípadom sa zaoberala aj miestna polícia v Atlante, ktorá Allanovú eskortovala, pretože pri vystupovaní z lietadla napadla jedného člena posádky. Podľa informácií vyšetrovateľov utekala cestujúca cez vstupnú bránu do lietadla aj napriek zákazu. Nespokojná Safira však tvrdí, že išlo o rasovú diskrimináciu. Po nej vraj do lietadla nastúpila žena bielej pleti, a to bez akéhokoľvek problému.

Allenová nakoniec do Las Vegas predsa len odletela s inou leteckou spoločnosťou. Za svoje správanie sa na sociálnej sieti neskôr ospravednila. "Ospravedlňujem sa, ak som urazila niekoho z lietadla. Na druhej strane ale stojím za ľuďmi, ktorí sa stretli s podobným problémom a ešte za to museli zaplatiť poplatok," napísala. Aerolinky Spirit sa k záležitosti nevyjadrili.