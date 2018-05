Piran, Slovinsko

Zunovala sa vám už dovolenka v Chorvátsku, no región sa vám stále páči? Posuňte sa tento rok o pár kilometrov vyššie a navštívte Slovinsko. Krajina je síce často v tieni svojho slávnejšieho konkurenta, no jeho pekné pláže a kvalitné služby sú dostatočne dobrým dôvodom na to, aby ste zmenili svoju obľúbenú destináciu.