Dvojicu zastavili policajti: Tínedžerka (19) spravila osudovú chybu, o tri dni bola mŕtva

Georgia Cassidyová cestovala so svojím priateľom, keď ich kvôli bežnej cestnej kontrole zastavili policajti v meste Kirkby neďaleko Liverpoolu. Krátko predtým vo svojich ústach schovala vrecúško s kokaínom, ktoré so sebou prevážali. Po prehliadke, pri ktorej sa nič podozrivé nenašlo, si to dvojica namierila do baru, kde dievčine zostalo zle a skončila v nemocnici. Tam po troch dňoch, akurát na Valentína, zomrela na predávkovanie kokaínom.

"Neexistuje nijaký dôkaz o tom, že by zosnulá brala drogy. V jej prípade išlo o súbeh nešťastných udalostí," povedal vyšetrovateľ Andre Rebello. "Drogoví díleri ťažia obrovské peniaze zaťahovaním detí do svojich špinavých obchodov a spôsobujú tak bolesť celým rodinám," dodal. V súvislosti s prípadom bol zatknutý jeden muž, ktorého kvôli ale nedostatku dôkazov prepustili.