BRATISLAVA - Povedzme si to na rovinu. Vysávanie je nuda, ktorú už v dnešnej dobe nemusíme trpieť. Samozrejme, v domácich prácach je čosi šľachetné. Predsa len, postarať sa o miesto, kde bývame by mala byť samozrejmosťou. Čo ale ak to chcete spraviť s dôvtipom? Aké máte možnosti?