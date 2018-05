VIDEO Ženu nepustili v kaviarni na záchod: Ani si nechcite predstaviť, čo nasledovalo potom

eď to na vás príde, je vám jasné, že domov to už nestihnete, hľadáte najbližšie miesto, kde môžete vykonať potrebu. V takejto snahe častokrát vojdeme do kaviarní či reštaurácií, no tam nás väčšinou odbijú s tým, že ich toaletu môžeme použiť len v prípade, že si u nich niečo zakúpime, alebo zaplatíme priamo za použitie WC. To však v konečnom dôsledku len predlžuje čas, ktorý už aj bez toho zúfalo trávime s nohami prekríženými cez seba.

Presne do takejto bezútešnej situácie sa dostala mladá žena z Kanady. V pondelok podvečer vošla do kaviarne Tim Horton’s, pretože súrne potrebovala ísť na veľkú. No zamestnanec jej to nedovolil, a tak sa uchýlila k bizarnej pomste. Stiahla si nohavice, vykonala potrebu, potom svoje výkaly zdvihla a hodila na dotyčného mladíka.

Hovorkyňa siete kaviarní Tim Horton’s pre portál Buzz Feed uviedla, že žena nebola na toaletu pustená kvôli svojmu nevhodnému správaniu v zariadení v minulosti. "Video z bezpečnostnej kamery, na ktorom je všetko zaznamenané, nás veľmi znepokojilo, pretože bezpečnosť našich zamestnancov a zákazníkov považujeme za svoju prioritu." Prípad už dokonca vyšetruje aj polícia, ktorá vrhačku h*vna krátko po incidente zadržala.