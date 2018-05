Repkový olej má mnoho dobrých vlastností pre naše telo

Po prvé, repkový olej obsahuje veľké množstvo nenasýtených mastných kyselín zo skupiny omega-3, ktoré patria k nedostatočne zastúpeným v našej strave.[1] A pritom je to veľmi jednoduché. Stačí pridať do vašej stravy repkový olej, napríklad vo forme dvoch lyžíc denne, ktoré úplne pokryjú fyziologickú potrebu kyseliny linolénovej (ALA) zo skupiny omega-3 u človeka.[2] Repkový olej sa z hľadiska výživy človeka vyznačuje ideálnym pomerom omega-6 a omega-3 mastných kyselín, t.j. 2:1. Má mimoriadne priaznivé zloženie mastných kyselín zo všetkých rastlinných olejov a čo je zo zdravotného hľadiska dôležité, obsahuje najmenej škodlivých nasýtených mastných kyselín (obsah je dvakrát nižší ako v olivovom alebo slnečnicovom oleji).[3]

Rafinovaný repkový olej je tiež vhodný na vyprážanie, pretože sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči tepelným zmenám počas vyprážania, dobrou stabilitou chuti a vône a o 5 – 10 % nižšou energetickou hodnotou vďaka ľahkému odtečeniu oleja z vypraženého pokrmu [4]. Repkový olej v rafinovanej verzii má tiež dobré vlastnosti pri pečení – je ideálny na prípravu koláčov z piškótového cesta. Má neutrálnu chuť a vôňu, vďaka čomu sa veľmi vhodný do polievok, šalátov i detských kašičiek, pretože nemení chuť jedál.

Repkový olej je zdrojom vitamínu E, ktorý pomáha chrániť bunky pred oxidačným stresom, vitamínu K, provitamínu A a tiež rastlinných sterolov.

