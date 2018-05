Žena poslala manželovi pikantnú SMS o orále: S hrôzou zistila, že ju dostali jej starí rodičia!

Vicky Ernstová si nedávno spravila pohodový večer. Po poháriku vína poslala manželovi vtipnú správu, v ktorej stálo: "Keď mu fajčíte a popritom sa nadýchnete jeho "vône" zo zadku." Myslela si totiž, že bude fajn mu pripomenúť, že realita sa nie vždy zhoduje s romantickými predstavami. "Mnohí muži očakávajú, že telo každej ženy musí za každých okolností voňať ako nejaká kvetina. Tak som mu týmto spôsobom chcela pripomenúť, že ani samotní muži nie vždy voňajú tak, ako si možno myslia," povedala pre portál Unilad.co.uk.

Lenže stalo sa to, čo si Angličanka nepredstavovala ani v tom najhoršom sne. Namiesto manžela poslala správu do rodinného četu, takže ju dostali aj jej rodičia a starí rodičia. Keď si to Vicky uvedomila, doslova skamenela od hrôzy. Hneď napísala dedkovi, ktorý si správu už stihol prečítať, aby ju zmazal aspoň z mobilu babky predtým, než sa zobudí. Lenže čo čert nechcel, telefón bol práve na nabíjačke hneď pri posteli, takže sa babka skoro ráno zobudila na to, ako jej pípa oznámenie o správe, ktorú si samozrejme hneď prečítala.

Ernstová sa vraj na druhý deň členom svojej rodiny nedokázala od hanby pozrieť do očí. Mama ju nazvala šialenou a tete sa zas z toho, čo sa dozvedela, chcelo podľa vlastných slov zvracať. Vicky sa však neskôr nad všetko povzniesla a dokonca sa s týmto zážitkom podelila s ostatnými užívateľmi na Twitteri. Priznáva však, že nabudúce pred odoslaním správy trikrát skontroluje, či ju posiela tej správnej osobe. Najmä v prípade, že pôjde o pikantnejší obsah.