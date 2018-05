Mladík si objednal Uber, na tú jazdu nikdy nezabudne: Nechutný NÁVRH od vodiča

Jordan Pavlovski minulú stredu využil aplikáciu Uber, aby sa spolu s kolegom odviezli domov. Jazda mala však veľmi nepríjemnú príchuť, a to práve kvôli vodičovi. Celý čas vraj totiž na mladíka čumel v spätnom zrkadle. Neskončilo to však ani po príchode domov. Jordan tvrdí, že krátko nato dostal od vodiča prostredníctvom aplikácie oplzlú správu, v ktorej stálo: "Rád fajčíš vtáky?" Nezabudol priložiť svoje súkromné telefónne číslo v prípade, že by mal jeho zákazník záujem sa s ním stretnúť.

Tridsaťtriročný Austrálčan je síce gej a vôbec sa tým nejaví, no to v žiadnom prípade neznamená, že je v poriadku dostávať návrhy podobného typu. "Všimol som si, že celú jazdu po mne pozeral v späťáku, ale príliš som to neriešil. Po tom, ako vystúpil môj kolega, prihovoril sa mi a stále sa chcel so mnou rozprávať. Po pár minútach som vystúpil aj ja. Vodič ale neodišiel, zostal stáť na parkovisku a sledoval, ako vchádzam do domu. A potom som od neho dostal tú nechutnú správu," opisuje udalosti.

Pavlovskeho sa to dotklo a návrh považuje za nechutný a sprostý. Znepokojuje ho navyše aj fakt, že vodič teraz vie, kde býva a môže za ním kedykoľvek prísť a špehovať ho. So službou Uber, ktorú zvykol využívať niekoľkokrát do týždňa, preto aspoň nateraz skončil. Ešte predtým sa ale oficiálne sťažoval. Zákaznícky servis Uberu ho uistil, že bezpečnosť ich zákazníkov považujú za svoju prioritu. S dotyčným vodičom sa plánujú porozprávať a taktiež chcú prijať kroky, aby sa nič podobné už nezopakovalo.