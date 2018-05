Suseda sa sťažovala na hlučný sex manželov: Prekvapivé ROZUZLENIE, toto nečakali!

Do trápnej situácie sa dostala nemenovaná žena, keď musela zvedavej vnučke vysvetľovať, aké zvuky to vychádzajú z otvoreného okna ich susedy a vznášajú sa nad ulicou, píše Sunshinecoastdaily.com.au. Stonanie, vzdychanie a dorážanie postele totiž pôsobilo na malé dievčatko priam hrozivo. Na druhý deň sa preto rozhodla zdvorilo poprosiť svoju susedu Ali Cashatovú, aby v budúcnosti krotila hlasné prejavy radosti nad dosiahnutou vášňou a zohľadnila to, že pod oknami jej spálne bežne prechádzajú ľudia a malé deti.

"Je to trochu trápne, no mysleli sme si, že je múdre, aby sme vás na to upozornili. Minulý víkend, keď som vzala svoju vnučku na pláž, prechádzali sme okolo vášho domu zrejme nie v tom najšťastnejšom okamihu. Bolo naozaj veľmi ťažké vysvetliť mojej malej vnučke, čo za zvuky to vychádzajú z okna vašej spálne, ktoré je orientované do cesty. Hoci nechceme rušiť vaše súkromie, myslíme si, že najlepším riešením by bolo zatvoriť okná, aby sme predišli podobnej situácii. S úctou...," píše sa v liste.

Po tom, ako Ali otvorila list od znepokojenej susedy, zverejnila ho na sociálnej sieti. Okomentovala ho s tým, že takto nejako reagujú jej susedia na aktivity, ktoré zrejme nie sú v okolí bežne praktizované pred západom slnka. "Najvtipnejšie na celej záležitosti je však to, že v čase, keď sa mala udalosť odohrať, boli sme v zámorí," reagovala Cashatová na obvinenia z hlučného sexu. Napriek omylu poďakovala susede za list, pretože jej pomohol odhaliť, čo robí jej gazdiná v čase, keď je domáca pani mimo domu.