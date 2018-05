Šok v súťaži Kto chce byť milionárom: Mladík vedel správnu odpoveď, zo strašného dôvodu

LONDÝN - Lokalita zrúcanín škótskeho hradu Urquhart zamiešala karty osudu mladého Brita hneď dvakrát. Prvú skúsenosť spojenú s týmto miestom by určite najradšej vymazal zo svojho života, no tá druhá mu pomohla výrazne si vylepšiť bankové konto. Peniaze by však určite radšej vymenil za zdravie, ktoré mu už nikto nevráti.

V nedávnej epizóde televízneho kvízu Kto chce byť milionárom, ktorý opäť nasadila do vysielania britská televízia ITV, šokoval svojou odpoveďou súťažiaci Gareth Kendall nielen divákov, ale aj moderátora Jeremyho Clarksona. Na otázku za 125-tisíc, kde sa nachádzajú zrúcaniny hradu Urquhart, odpovedal pohotovo a bez akéhokoľvek zaváhania. "Je to v blízkosti jazera Loch Ness v Škótskej vysočine," zareagoval okamžite.

Keď sa ho moderátor spýtal, prečo si je všetkým taký istý, dostal nečakanú odpoveď, ktorá veľkú časť publika dojala k slzám. "Prišiel som tam o ľavú nohu. Takmer som tam zomrel pri autonehode, keď som sa odtiaľ vracal z výletu," povedal Gareth so smutným hlasom.

Súťažiacemu sa náhle vrátili všetky spomienky a miesto tragédie sa mu takto vrátilo do života druhýkrát. Tentoraz ale našťastie v príjemnejších súvislostiach. "Lekári veľmi dlho bojovali o môj život. Celej rodine povedali, aby čakali to najhoršie. Dávali mi dvojpercentnú šancu na život. Odniesla si to moja ľavá noha," spomínal mladík. Vtipne poznamenal, že ak by mu zadali otázku ohľadom fungovania zdravotného systému, tiež by bol po všetkých skúsenostiach v odpovedi úspešný. Kendall nakoniec v kvíze skončil na 125 000 librách (143 000 eur), čo zatiaľ z neho robí najúspešnejšieho súťažiaceho tejto série.