Vedci prezradili, ako najrýchlejšie schudnúť: Jedzte najneskôr o tejto HODINE a kilá pôjdu dole!

ALABAMA - V záplave návodov ako schudnúť prišli vedci z univerzity v Alabame s ďalšou novinkou, ktorú testovali na skupine mužov s nadváhou. Pozoruhodné výsledky svojej štúdie publikovali v časopise Cell Metabolism. Ak zbytočne zápasíte s kilami navyše, môžete sa pustiť do ďalšieho boja, ktorý vôbec nie je drastický.

Vedci sa dopracovali k ďalšej metóde, ako čo najúčinnejšie likvidovať kalórie. Podľa výsledkov štúdie stačí, ak prestanete jesť o tretej hodine poobede a necháte potom vaše telo v pokoji pracovať 18 hodín bez ďalšieho prijímania kalórií. Jesť by ste teda znovu mali až o deviatej hodine ráno na ďalší deň.

Presne toto robilo osem mužov zapojených do experimentu a už po piatich týždňoch nielenže schudli, ale sa im upravila aj hladina inzulínu, znížil krvný tlak a poklesla hladina cholesterolu. Vedci tvrdia, že ak testovaní jedinci konzumovali to isté množstvo kalórií a medzi jedlami mali iba 12-hodinovú pauzu, výsledky boli oveľa horšie. Telo jednoducho nestihlo za tento čas prijaté jedlo úplne stráviť a úbytok na hmotnosti bol u všetkých mužov nižší. Paradoxné je aj to, že po 18-hodinovej prestávke medzi jedlami nepociťovali muži chuť na sladkosti, čiže u nich došlo k lepšej regulácii hladiny glukózy v krvi.

Experiment mal však aj svoje slabé stránky, a to nízky počet zúčastnených mužov, takže jeho výsledky iní odborníci hodnotia veľmi opatrne. Samotní autori štúdie tiež priznávajú, že ide o spôsob stravovania, ktorý je vzhľadom na životný štýl veľmi ťažko udržateľný. Väčšina z nás sa totiž k plnohodnotnému jedlu dostane až večer. Dopriať si výživnú porciu s vyváženým množstvom kalórií pred 15-tou hodinou vyžaduje pre pracujúcich veľkú dávku kreativity, pretože ide o čas, kedy sú najviac rozbehnutí v práci alebo v nej končia, riešia nákupy, vyzdvihujú deti zo školy a presúvajú sa domov.

Experti hovoria, že ak po tretej hodine popoludní nenahádžete do seba kalorické bomby a nezalejete ich alkoholom, urobíte svojmu telu obrovskú službu, ktorú časom ocení aj bez toho, aby ste si dali medzi jedlami spomínanú dlhú pauzu. Výsledky sa síce prejavia neskôr, ale časom sa ukážu určite a vy zistíte, že ste zrazu štíhlejší a zdravší.