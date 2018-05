Mladík testoval priateľku, či by bola dobrou manželkou: Dopadlo to strašne, poriadne sa strápnil

Nevieme, ako fungujú partnerské pomery v Južnej Afrike, odkiaľ pochádza hudobník VJ, ale z toho, čo urobil svojej priateľke, sa dá usudzovať, že jeho myslenie a názory zostali kdesi v stredoveku. Chcel zistiť, ako sa zachová po tom, ako spraví neporiadok v kuchyni a nechá na linke kopu použitého riadu. Tá jeho manželským testom očividne neprešla, pretože si nemienila špiniť ruky a upratovať bordel po svojom priateľovi.

"Myslel som si, že takéto záležitosti by mali riešiť ženy. Ale ona ten neporiadok vôbec neupratala," netajil mladík sklamanie z toho, že priateľka nemala počas návštevy chuť plniť partnerovi umývačku riadu a pobehovať s mopom.

I invited my girlfriend for the first time ever at my place & I was extremely disappointed to be honest, she came this morning & left without even washing dishes let alone some cleaning. I thought this one was actually wife material but she entirely failed this girlfriending test pic.twitter.com/iCmdVcB3NE